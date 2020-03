Corona-Krise im Saarland : Bei Verstößen gegen neue Corona-Vorschriften droht Gefängnis

Saarbrücken Im Saarland müssen ab heute zur Eindämmung des Coronavirus unter anderem Spielplätze, Kneipen und zahlreiche Geschäfte geschlossen bleiben. Bei Verstößen drohen sogar Haftstrafen.

In den Rathäusern der 52 Städte und Gemeinden im Saarland herrschte am Dienstag Hochbetrieb. Es war gewissermaßen der Sturm vor der Ruhe. Zahleiche Geschäfte, Kneipen, Spielhallen oder Vereinsräume mussten ab spätestens Mittwoch um 0 Uhr schließen. Die Ordnungsämter stellten die Allgemeinverfügung des Landes tausenden Läden und Betrieben zu. Weil die Kommunen selbst Betreiber von Kinderspielplätzen und Sportplätzen sind, müssen sie durch Hinweisschilder und Absperrbänder sicherstellen, dass niemand sie betritt.

Unterlässt eine Kommune dies, kann das ernste Folgen für den Bürgermeister und die zuständigen Mitarbeiter haben: Der Saarländische Städte- und Gemeindetag warnte am Dienstag in einem Rundschreiben an alle Rathäuser, dass dann eine Geldstrafe oder bis zu zwei Jahre Gefängnis drohen. Das Gleiche gilt für Inhaber von Geschäften, die ihre Einrichtungen offenlassen, obwohl sie sie schließen müssten. Verbreitet sich das Coronavirus nachweislich dadurch, dass die Betriebsuntersagung nicht befolgt wird, droht den Verantwortlichen gar eine Haftstrafe von drei Monaten bis fünf Jahren.