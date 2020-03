Corona-Krise : Kontrollen sollen verstärkt werden – 700 Abweisungen

Saarbrücken Die Grenzkontrollen zur Eindämmung des Coronavirus sollen deutlich ausgeweitet werden. Die Bundespolizei-Führung hat der saarländischen Landesregierung nach SZ-Informationen nahegelegt, bisher nicht kontrollierte kleinere Grenzübergänge mit Sperren abzuriegeln.

Die Bundespolizei hatte am Montag zwar mit Grenzkontrollen angefangen. Ihr Personal reichte trotz Verstärkung durch die Bundesbereitschaftspolizei aber zunächst nur für vier feste Kontrollstellen an der Goldenen Bremm und der Alten Bremm in Saarbrücken, in Überherrn und in Perl sowie für Streifenfahrten. Über kleinere Grenzübergänge beispielsweise im Warndt, im Saargau oder im Bliesgau rollte der grenzüberschreitende Verkehr ganz normal weiter.