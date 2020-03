Corona-Pandemie : Saar-Krankenhäuser im Krisenmodus

Saarbrücken Kliniken erlassen absolute Besuchsverbote und schaffen zusätzliche Kapazitäten für Corona-Patienten.

Immer mehr Häuser gehen sogar noch weiter. So gilt im Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg und am Klinikum Saarbrücken bereits seit Montagabend ein totales Besuchsverbot. Auch andere Einrichtungen wie das Knappschaftskrankenhaus in Sulzbach lassen keine Besucher mehr rein. „Wir wollen weiterhin ein unkontrolliertes Einschleppen des Coronavirus in unsere Klinik unterbinden. Wegen der steigenden Infektionszahlen im Saarland sperren wir nun unser Haus komplett für Besuche. Bitte informieren Sie auch Ihre Angehörigen darüber“, heißt es in einem Patientenaushang des Krankenhauses.