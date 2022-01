Aktuelle RKI-Zahlen : Mehr als 1000 Corona-Neuinfektionen im Saarland und acht weitere Todesfälle

Foto: dpa/Sebastian Gollnow 8 Bilder Die täglichen Corona-Fallzahlen für das Saarland im Überblick

Saarbrücken/Berlin 1119 Corona-Neuinfektionen hat das Robert-Koch-Institut am heutigen Mittwoch im Saarland gemeldet, so viele wie noch nie innerhalb eines Tages seit Pandemiebeginn. Zudem gibt es acht weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona zu beklagen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet im Saarland am Mittwoch (19. Januar) 1119 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages. Das ist ein neuer Rekordwert (zuvor 972 Neuinfektionen am 24. November 2021). Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit von 490,2 am Vortag auf 528,4, ebenfalls ein neuer Höchstwert. Das RKI meldet am Mittwoch im Saarland zudem acht weitere Todesfälle. Die Gesamtzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus im Saarland liegt aktuell bei 1307. 84.699 Menschen sind im Saarland seit Beginn der Pandemie mittlerweile mit dem Virus infiziert worden.

Regionalverband Saarbrücken mit neuem Höchstwert

Der Regionalverband Saarbrücken hat weiterhin die höchste Inzidenz im Saarland. Mit 692,2 meldet das RKI für den Regionalverband die bislang höchste registrierte Inzidenz eines Saar-Landkreises.Die niedrigste Inzidenz verzeichnet aktuell der Landkreis Neunkirchen mit 363,6 (alle Werte in der Tabelle).

Die Corona-Zahlen für Deutschland

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie sind binnen eines Tages mehr als 100 000 neue Corona-Infektionen an das RKI übermittelt worden. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI-Angaben vom Mittwochmorgen 112 323 Fälle in 24 Stunden. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.12 Uhr wiedergeben. Am Freitag lag die Zahl erstmals über der Marke von 90 000 Fällen. Vor genau einer Woche waren es 80 430 erfasste Neuinfektionen gewesen. Die Sieben-Tage Inzidenz gab das RKI nun mit 584,4 an. Das ist ebenfalls ein Höchststand. Zum Vergleich: Am Vortag hatte die bundesweite Inzidenz bei 553,2 gelegen, vor einer Woche bei 407,5 (Vormonat: 315,4).

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 239 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 384 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 8 186 850 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Dienstag mit 3,17 an (Montag: 3,14).