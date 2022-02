Zahlen von Freitag : 466 neue Corona-Infektionen im Kreis Saarlouis

Kreis Saarlouis Im Kreis Saarlouis wurden nach Angaben des Landkreises 466 weitere Corona-Fälle registriert.

62 Betroffene leben in Saarlouis, 60 in Dillingen, 50 in Rehlingen-Siersburg, 39 in Lebach, 38 in Wadgassen, je 37 in Schwalbach, Wallerfangen und Schmelz, 35 in Saarwellingen, 31 in Nalbach, 17 in Überherrn, 12 in Ensdorf, und 11 in Bous. Im Kreis gibt es 3828 Corona-Infektionen.