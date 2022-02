Zahlen von Donnerstag : 483 weitere Corona-Infektionen im Kreis Saarlouis

Kreis Saarlouis Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1386,45.

483 weitere Corona-Infektionen sind am Donnerstag im Kreis registriert worden. 120 Betroffene leben in Saarlouis, 66 in Dillingen, 48 in Schwalbach, 39 in Wadgassen, je 37 in Saarwellingen und Lebach, 27 in Rehlingen-Siersburg, 26 in Schmelz, 21 in Überherrn, 20 in Nalbach, 17 in Wallerfangen, 14 in Ensdorf und 11 in Bous. Im Kreis gibt es 3844 nachgewiesene Corona-Infektionen.