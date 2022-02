Zahlen von Dienstag : 461 weitere Corona-Infektionen im Landkreis Saarlouis registriert

Kreis Saarlouis Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Saarlouis liegt bei 1440,65. Wie der Landkreis mitteilt, sind 461 weitere Corona-Fälle registriert worden. Zum Vergleich: Vor einer Woche gab es 569 neue Corona-Infektionen.

Die neuen Infektionen verteilen sich wie folgt: Acht Betroffene leben in Bous, 68 in Saarlouis, 81 in Dillingen, 34 in Schwalbach, 31 in Rehlingen-Siersburg, 39 in Wadgassen, 33 in Saarwellingen, 22 in Wallerfangen, 19 in Überherrn, 15 in Ensdorf, 21 in Nalbach, 42 in Lebach und 48 in Schmelz. Als von Corona genesen gelten 110 weitere Personen. Im Landkreis Saarlouis sind 3669 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 167 Betroffene leben in Bous, 675 in Saarlouis, 477 in Dillingen, 301 in Schwalbach, 218 in Rehlingen-Siersburg, 342 in Wadgassen, 250 in Saarwellingen, 191 in Wallerfangen, 197 in Überherrn, 127 in Ensdorf, 164 in Nalbach, 267 in Lebach und 292 in Schmelz. Seit Beginn der Pandemie haben sich nach den Zahlen des Landkreises insgesamt 31 739 Menschen nachweislich mit Corona infiziert, 27 860 gelten als genesen. 210 Menschen aus dem Kreis sind an oder mit Corona gestorben.