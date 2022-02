Inzidenz liegt bei 1118,5 : 120 neue Corona-Infektionen im St. Wendeler Land

St Wendel (red) Das Gesundheitsamt meldete am Freitag 120 neue Corona-Infektionsfälle im Landkreis St. Wendel. Wie ein Sprecher des Landratsamtes mitteilte, kommen 32 der infizierten Personen aus der Kreisstadt, elf aus der Gemeinde Freisen und zwölf aus der Gemeinde Marpingen.

Sechs Corona-Infektionen wurde aus der Gemeinde Namborn gemeldet, 15 aus der Gemeinde Nohfelden und 16 weitere aus der Gemeinde Nonnweiler. Fünf Neuinfektionen traten in der Gemeinde Oberthal auf, 23 in der Gemeinde Tholey. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Freitag bei 1118,5, heißt es in der Mitteilung vonseiten des Landkreises weiter.