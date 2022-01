Entscheidung im Landtag : Saarland richtet Koordinierungsstelle zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen ein

Saarbrücken Das Saarland will die so genannte Istanbul-Konvention konsequent umsetzen. Was dahinter steckt.

Im Jahr 2014 trat das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt in Kraft – kurz, die Istanbul-Konvention. Diese schafft verbindliche Rechtsnormen. In Deutschland erfolgte die Ratifizierung des völkerrechtlichen Vertrags im Jahr 2017. Nun will auch das Saarland seinen Beitrag dazu leisten.

„Wir sind verpflichtet, die Gleichstellung der Geschlechter im Recht zu verankern. Hilfsangebote müssen verbessert werden“, erklärte am Mittwoch Dagmar Heib (CDU) im Saar-Landtag. Dazu gehörten Rechtsberatung, finanzielle Beratung und psychosoziale Betreuung, ebenso die Förderung von Aus- und Weiterbildung. Auf Antrag der Fraktionen von CDU, SPD, Linke und Saar-Linke einigte sich der Landtag auf die Einrichtung einer neuen Koordinierungsstelle im Land, angeschlossen an das Sozialministerium. Die Stelle soll bei der Erstellung eines Aktionsplans federführend sein.

Sozialminister Monika Bachmann (CDU) sprach von einem „Meilenstein“. Im Saarland sei schon viel erreicht worden, aber „noch nicht genug“. Sie begrüße den Antrag und unterstütze ihn „vorbehaltlos“, sagte die Ministerin. Denn die Not sei groß, auch, weil Gewalt gegen Frauen indirekt auch Kinder betreffe. „Wir müssen das Problem anpacken und aufmerksam sein.“