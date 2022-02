Pandemie in Zahlen : Landkreis meldet weitere Tote mit oder durch Corona

Merzig-Wadern Eine 92-jährige Frau aus Beckingen ist im Zusammenhang mit Corona gestorben.

Eine 92-jährige Frau aus Beckingen ist das einhundertste Todesopfer im Landkreis Merzig-Wadern, das im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben ist. Das hat der Landkreis am Freitag, 25. Februar, gemeldet. Außerdem gibt es an diesem Tag 188 neue Corona-Fälle: 66 in Merzig, 29 in Wadern, 29 in Mettlach, 14 in Beckingen, 8 in Perl, 13 in Weiskirchen und 29 in Losheim am See. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut RKI bei 1306,6.