Aktuell keine Terminbuchung mehr möglich : Corona-Impfungen im Saarland: Alle Termine bis Ende Januar vergeben

Die Impfungen starten an diesem Sonntag in mehreren Alten- und Pflegeheimen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Update Saarbrücken Einen Tag nach Beginn der Anmeldungen für die Impfungen gegen die COVID-19-Erkrankung im Saarland sind alle verfügbaren Termine bis Ende Januar ausgebucht.

Die Impfungen gegen die COVID-19-Erkrankung beginnen am Sonntag. Vier mobile Teams werden dann die Bewohner der ersten Pflegeheime impfen. Pro Tag stehen dafür 500 Impfdosen zur Verfügung. Zusätzlich wird ab Montag der Betrieb der drei Impfzentren hochgefahren. Dort können in der Anfangszeit zunächst bis zu 400 Menschen am Tag geimpft werden. Ausgelegt sind die drei Zentren für bis zu 4000 Impfungen am Tag.