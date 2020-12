Streit um Stromsperren im Saarland : Armutskonferenz greift Energieversorger wegen Stromsperren an

Armutskonferenz greift Energieversorger wegen Stromsperren an

Wenn Menschen ihre Stromrechnung nicht bezahlen, droht ihnen in letzter Konsequenz die Abschaltung. Foto: dpa/Z1003 Jens Büttner

Saarbrücken Die Saarländische Armutskonferenz (SAK) greift die Energieversorger wegen anhaltender Stromsperren massiv an. „Mit Bestürzung und Entsetzen müssen wir feststellen, dass trotz aller eindringlichen Appelle von Politik und Gesellschaft, auf Stromsperren zu verzichten, die Energieversorger beharrlich die Gefahren für Leib und Leben von saarländischen Bürgerinnen und Bürgern ignorieren“, sagte Wolfgang Edlinger, Vorsitzender der Armutskonferenz, der SZ.

Nach wie vor wendeten sich verzweifelte Menschen an ihn, die weder ein noch aus wüssten. Ihnen würden durch die Stromsperren auf unabsehbare Zeit elementare Lebensgrundlagen entzogen: Licht, Nahrungszubereitung, Kommunikation – und nicht selten auch eine beheizte Wohnung, betonte Edlinger. „Ich kenne persönlich eine allein erziehende Mutter, der mit ihren vier Kindern jetzt der Strom abgestellt worden ist“, sagte Edlinger. Derzeit seien etwa 2000 saarländische Haushalte ohne Strom. Die SAK appelliere eindringlich an die Energieversorger, sämtliche Stromsperren noch vor Weihnachten aufzuheben. Mit einem Aussetzen aller Stromsperren bis Ende März 2021 könne die Zeit genutzt werden, mit bereits vorhandenen Instrumenten – wie der „Energiesicherungsstelle“ und dem „Notfallfonds“ – Lösungen zu erarbeiten, um im Saarland Stromsperren endlich komplett zu verhindern, erklärte Edlinger. In der Armutskonferenz engagieren sich Wohlfahrtsverbände, Parteien und die Arbeitskammer.