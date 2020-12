Klimaschutzkonzept vorgestellt : Junge Union will in eine grüne Zukunft

Junge Union will in eine grüne Zukunft

Saarbrücken Die Junge Union fordert ein klimaneutrales Saarland bis 2040. Das steht in ihrem Klimschutkonzept, dass sie nun vorgestellt hat.

Die Junge Union (JU) Saar hat ein Klimaschutzkonzept erarbeitet, mit dessen Hilfe das Saarland im Jahr 2040 klimaneutral werden soll. In dem Papier wird die schwarz-rote Landesregierung aufgefordert, ein saarländisches Klimaschutzgesetz mit konkreten Maßnahmen zur Verringerung des CO 2 -Ausstoßes im Saarland zu erlassen. Das Gesetz soll zudem verbindliche Zielsetzungen enthalten. Unterstützung soll die Landesregierung dabei von einem einzuberufenen Expertenrat erhalten.

Bei der Energieerzeugung setzt die JU Saar vor allem auf den Ausbau von Photovoltaik und Windkraft. „Das Saarland hat bundesweit die höchste Eigenheimquote und damit beste Voraussetzungen für Photovoltaik-Dachanlagen, die ein wichtiger Faktor auf dem Weg hin zur Klimaneutralität in allen Bereichen sind“, heißt es in dem Papier. Um die Installation von Photovaltaik-Anlagen zu forcieren, fordert die JU den Abbau bürokratischer Hemmnisse und die Abschaffung von Umlagen – etwa beim Eigenverbrauch von Solarstrom. Zudem schlägt die JU vor, in der Landesbauordnung ab dem Jahr 2022 eine Solar-Pflicht für Neubauten festzuschreiben. Dort sollen dann auch der Einsatz von umweltschonenden Baumaterialien vorgeschrieben und der Einbau von Ölheizungen sowie die Anlage von Steingärten verboten werden. Mit Blick auf den Ausbau der Windenergie plädiert die Jugend-Organisation der CDU dafür, „dass wieder das Land im ,Landesentwicklungsplan Umwelt’ über die Festsetzung von Vorranggebieten entscheidet“. Die Kommunen seien hier „häufig planungsrechtlich wie auch gesellschaftspolitisch gehemmt“, heißt es zur Begründung in dem Papier. Vorgeschlagen wird auch die explizite Förderung von Stromspeicher-Anlagen.