Beschluss von Geschäftsführung und Mitarbeitervertretung : Marienhaus zahlt allen Mitarbeitern Corona-Prämie

Saarbrücken Der Träger will jedem Beschäftigten – egalb ob in Kliniken, Altenheimen oder in der Verwaltung – bis zu 300 Euro überweisen.

Der katholische Träger Marienhaus, mit rund 4000 Beschäftigten im Saarland eines der landesweit größten Unternehmen, will allen Mitarbeitern im ersten Quartal 2021 eine Prämie zahlen – unabhängig von ihrem Einsatzbereich. Die einmalige Zuwendung von 300 Euro, die bei Teilzeitkräften entsprechend niedriger ausfällt, sei „ein Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung für engagiertes Arbeiten in schwierigen Zeiten“, teilten Geschäftsführung und Gesamtmitarbeitervertretung mit.

Konkret nannten sie die Belastungen durch die Corona-Pandemie und durch das inzwischen abgeschlossene unternehmensinterne Restrukturierungsprogramm. Letzteres hatte auch zur Aufgabe und Zusammenlegung von Klinik-Standorten geführt. So wurde das Krankenhaus Ottweiler inzwischen mit der Klinik St. Wendel zusammengelegt, wobei am Standort Ottweiler nur noch ambulante Operationen durchgeführt werden. Zudem soll die kleine und zuletzt nur noch schwach belegte Klinik Losheim in eine geriatrische Tagesklinik ohne Notfallversorgung umgewandelt werden.