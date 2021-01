Machtkampf : AfD-Fraktion im Saarbrücker Stadtrat hat sich gespalten

Saarbrücken Die vierköpfige AfD-Fraktion im Saarbrücker Stadtrat hat sich in zwei Teile gespalten. Die Stadtverordneten Werner Schwaben und Boris Gamanov erklärten in einem Brief an die Stadtverwaltung, dass ihnen „aus parteiinternen Gründen“ eine weitere Zusammenarbeit mit den beiden übrigen Fraktionsmitgliedern Bernd Krämern und Stephan Beckmann „unzumutbar“ geworden sei.

Schwaben und Gamanov wollen im Stadtrat weiterhin als „AfD-Fraktion“ auftreten. Den Landesvorstand der AfD baten sie, ihnen die Namensrechte zuzusprechen.