Corona-Regeln : Drohen bald neue Ausgehverbote im Saarland?

Wird Saarbrücken zur nächtlichen Geisterstadt? Weil der Regionalverband vom angestrebten Inzidenzwert von 50 weit entfernt ist, sind Ausgangsbeschränkungen durchaus denkbar – zum Beispiel über Nacht. Foto: Becker&Bredel

Saarbrücken Bund und Länder haben sich auf eine Inzidenz von 50 als Zielwert bis Mitte Februar geeinigt. Einige Saar-Kreise sind davon noch weit entfernt.

Es war bereits kurz vor 22 Uhr als Tobias Hans (CDU) am Dienstag vor die Presse trat. Keiner habe es sich leicht gemacht, die Entscheidungen zu treffen, begründete der Saar-Ministerpräsident die Verzögerung. Ursprünglich war sein Statement bereits für 17.30 Uhr geplant. Viele Stunden hatten er, seine 15 Amtskollegen sowie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) um den weiteren Kurs im Kampf gegen die Corona-Pandemie gerungen. Und dem Vernehmen nach soll es dabei durchaus laut geworden sein – gerade als es um das Thema Kita- und Schulschließungen ging (siehe dazu auch Text unten). Doch letztlich stand ein Beschluss, den die Länder nun wieder in konkrete Rechtsverordnungen umsetzen müssen. In Puncto Homeoffice tat dies zudem bereits der Bund (siehe Seite A 6).

Die neue Corona-Verordnung im Saarland wird das Saar-Kabinett laut Regierungssprecher Alexander Zeyer am Donnerstag beraten und beschließen. Geplant ist, dass sie dann am kommenden Montag in Kraft tritt. Angesichts der Bund-Länder-Beschlüsse ist zu erwarten, dass es für die Saarländer – zumindest vorerst – nur geringfügige Veränderungen bei den Corona-Regeln geben wird. Zu nennen ist dabei vor allem die verschärfte Maskenpflicht. Künftig müssen beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr „medizinische Masken“ getragen werden – sprich: sogenannte OP-Masken aus mehrschichtigem Kunststoff oder auch Masken der Standards KN95/N95 oder FFP2. Einfache Stoffmasken reichen nicht mehr aus – obwohl sie die Politik bisher für hinreichend geeignet im Kampf gegen das Virus erklärt hat. „Wir ändern unsere Auffassung, weil wir wissen, dass medizinische Masken effizienter sind und weil sie jetzt im Gegensatz zum Frühjahr auch verfügbar sind“, begründete Hans den Sinneswandel. Insofern soll es anders als vor einem Dreivierteljahr auch keine neue Masken-Verteilaktion geben, wie Zeyer am Mittwoch auf SZ-Nachfrage sagte. Im Handel seien genügend geeignete Masken erhältlich.

Abgesehen von dieser Nachschärfung verlängerten Bund und Länder die bestehenden Regeln bis zum 14. Februar. Das heißt, dass auch die bisherigen Kontaktbeschränkungen bestehen bleiben sollen – so lautete zumindest der Plan. Dieses Vorhaben durchkreuzte im Saarland allerdings vorerst das Oberverwaltungsgericht in Saarlouis. Aufgrund wiedersprüchlicher Formulierungen in der bisherigen Verordnung kippten die Richter am Mittwoch die Vorgabe, dass die Kontaktbeschränkung auf einen Haushalt plus eine weitere Person auch für nahe Verwandte gilt. Zeyer kündigte „eine zeitnahe Überarbeitung der Rechtsverordnung“ an. „Dabei wird die Umsetzung der bundesweit beschlossenen und in anderen Ländern auch Bestand habenden Maßnahmen zur Kontaktreduzierung die Richtschnur sein“, so der Regierungssprecher. Im Bund-Länder-Beschluss ist nicht von Ausnahmen für nahe Verwandte die Rede. Insofern könnten die Kontaktbeschränkungen im Saarland schon bald wieder verschärft werden.

Weitere Verschärfungen bis zum 14. Februar sind darüber hinaus auch regional denkbar. Denn im Bund-Länder-Beschluss heißt es wörtlich: „In Landkreisen und Ländern mit hohen Inzidenzen werden die Länder weiterhin über die allgemeinen Regeln hinausgehende umfangreiche lokale und regionale Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz ergreifen.“ Diese sollten so angepasst werden, „dass ein Erreichen einer Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern pro Woche bis Mitte Februar auch in Regionen mit derzeit noch besonders hoher Inzidenz realistisch wird“. Von diesem Zielwert sind im Saarland insbesondere der Regionalverband Saarbrücken (Inzidenz von 146,6 am Mittwoch) sowie die Landkreise St. Wendel (131) und Saarlouis (127,6) noch ein ganzes Stück entfernt (siehe Grafik).

Wie der Zielwert von 50 bis Mitte Februar konkret erreicht werden soll, dazu sagt der Bund-Länder-Beschluss nichts. In einem früheren Entwurf war von Ausgangsbeschränkungen und/oder der Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer rund um den Wohnort die Rede gewesen. Doch diese konkreten Maßnahmen wurden im Laufe der Bund-Länder-Gespräche gestrichen. Den Ländern bleibt also weitgehend freie Hand, wie sie die Ziele erreichen wollen.