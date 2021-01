Widersprüchliche Vorgaben : Gericht kippt Kontaktregel für Familien im Saarland

Saarlouis Die Corona-Verordnung ist in Teilen ungültig. Ein Widerspruch im Text ist der Grund. Das Land will das korrigieren.

Eine Frau, die sich deswegen da­ran gehindert sah, zusammen mit ihrem Mann ihre Enkel gemeinsam mit deren Eltern zu treffen, zog vor das Oberverwaltungsgericht – mit Erfolg. Das Gericht in Saarlouis erkannte in der Vorschrift einen Widerspruch zu einer anderen Vorschrift in der Rechtsverordnung, wonach Kontakte zum „familiären Bezugskreis“ von den Beschränkungen ausgenommen sind. Eine Vorschrift müsse so formuliert sein, dass die Betroffenen die Rechtslage erkennen und ihr Verhalten danach ausrichten könnten, so die Richter. Hier sei ihnen aber nicht klar, ob für sie die Ausnahme vom Kontaktverbot innerhalb der Familie gilt oder die Kontaktbeschränkung auf einen Haushalt und eine weitere Person.