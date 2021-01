Verlängerter Lockdwon : Abschlussklassen im Saarland gehen weiter zur Schule

Saarbrücken Schulen und Kitas im Saarland bleiben noch bis 14. Februar geschlossen. Die Sonderregelung für Abschlussschüler, die seit Mitte Januar wieder im Präsenzunterricht sind, bleibt bestehen. Darauf haben sich der Bund und die Länderchefs geeinigt.

Für Saar-Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) steht weiter fest: „Die Öffnung von Kitas und Schulen für möglichst viele Kinder und Jugendliche muss höchste politische und gesellschaftliche Priorität haben.“ Bei einem möglichen Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht Mitte Februar will die Ministerin zuerst Grundschüler zurück in die Klassen schicken.