Gesetzliche Regelung : CDU und SPD uneins über ein Recht auf Homeoffice

Berlin/Saarbrücken In der Debatte um mehr Homeoffice im Kampf gegen die Corona-Pandemie steigt der Druck auf die Wirtschaft. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) forderte am Montag Unternehmen dringend auf, Beschäftigten in der Corona-Krise Homeoffice zu gewähren.