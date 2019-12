Architektur : Vorhalle des Speyerer Doms strahlt wieder

Speyer Autoabgase, Kaminrauch und Tauben verschmutzten über Jahrzehnte den Eingangsbereich des berühmten Sakralbaus. Nach aufwendigen Arbeiten leuchtet die Vorhalle wieder.

Der Dom in Speyer hat nach mehrmonatiger Sanierung wieder einen strahlenden Eingangsbereich ohne Schmutzkrusten und Bruchstücke. „Bis auf das Fresko und kleinere Reste sind die Arbeiten in der Vorhalle abgeschlossen“, sagte Domdekan Christoph Kohl am Freitag in der pfälzischen Stadt. Vor der Renovierung sei der Bereich „einer der unansehnlichsten Teile“ des Unesco-geschützten Sakralbaus gewesen. „Jetzt ist die Vorhalle nicht nur aufgefrischt, sondern ein neues Kleinod“, betonte Kohl. Die Kosten seien mit 890 000 Euro im vorgesehenen Rahmen geblieben.