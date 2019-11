200 erkrankte Kinder : Fast 200 Kinder in der Pfalz erkrankt: Schulessen wird untersucht

Landau An mehreren Schulen und Kindergärten im Kreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau leiden Kinder unter Erbrechen und Durchfall. Das teilte die Kreisverwaltung in Landau am Donnerstag mit. Die Lebensübermittelüberwachung habe Proben des Mittagessens und auch Proben aus der Küche des Lieferanten entnommen.

Insgesamt habe das Gesundheitsamt am Mittwoch 197 erkrankte Kinder registriert. „Wie viele davon an Magen-Darm-Erkrankungen leiden und überhaupt an der Mittagsverpflegung teilgenommen haben, wird derzeit überprüft“, teilte die Kreisverwaltung mit.