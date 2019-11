Evakuierung : A 6 wegen Bombe voll gesperrt

Kaiserslautern In Kaiserslautern ist am Montag erneut ein Blindgänger in der Nähe des Opel-Werkgeländes entdeckt worden. Der 250-Kilogramm-Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg sollte noch am Abend entschärft werde, wie die Stadt mitteilte.

