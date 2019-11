Vorfahrt missachtet : Schwerer Verkehrsunfall mit vier Verletzten bei Saarburg

Saarburg Ein 79-Jähriger aus Luxemburg missachtete die Vorfahrt im Einmündungsbereich B 419/L 133 und kollidierte mit einem anderen Wagen.

Für die Insassen im VW ging der Unfall glimpflich aus: Der 58-jährige Fahrer blieb unverletzt, seine Beifahrerin wurde nur leicht verletzt. Beide wurden für Untersuchungen in das Krankenhaus Saarburg gebracht. Der 79-jährige Mercedes-Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Der Fahrer wurde in das Brüderkrankenhaus nach Trier gebracht, seine Beifahrerin in das SHG-Klinikum in Merzig.