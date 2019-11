Trier Mit dem Erlass der Dekrete für die neuen XXL-Pfarreien im Bistum Trier macht Bischof Stephan Ackermann einen weiteren Schritt hin zu seiner Strukturreform. Das finden längst nicht alle Gläubigen gut.

Die Bildung der ersten 15 Großpfarreien im Bistum Trier ist nahezu perfekt: Bischof Stephan Ackermann hat am Mittwoch die Dekrete zur Errichtung der neuen Pfarreien erlassen. Damit werden die bisherigen Kirchengemeinden im Bereich der künftigen XXL-Pfarreien zum 1. Januar aufgehoben.

Den Anfang machen ab Januar die saarländischen Pfarreien Saarbrücken, St. Wendel, Tholey, Völklingen und Wadern. Außerdem dabei sind Andernach, Betzdorf, Bad Kreuznach, Idar-Oberstein, Koblenz, Maifeld-Untermosel, Mayen, Neuwied, Sinzig und Wittlich. Die übrigen 20 Großpfarreien sollen zum 1. Januar 2021 folgen. Wenn die Strukturreform abgeschlossen ist, wird es nur noch 35 so genannte „Pfarreien der Zukunft“ geben – statt der derzeit noch 887 Kirchengemeinden. In den auch im Internet abrufbaren, vier Seiten und zwölf Artikel umfassenden Dekreten ist unter anderem festgelegt, wie die neue Kirchengemeinde heißt, wo ihre Außengrenzen verlaufen oder was mit den Kirchenbüchern und Akten der Alt-Pfarreien geschieht.