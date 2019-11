Interview Pastor Leick aus Wallerfangen : Chef der Priester-Gemeinschaft: „Ich habe keinen Kadavergehorsam geschworen“

Exklusiv Die Priestergemeinschaft Unio Apostolica hat in Rom Beschwerde gegen das Synodengesetz eingelegt. Deutschland-Chef der weltweit aktiven Gemeinschaft ist Pastor Peter Leick aus dem Saarland.

Pfarrer Peter Leick Aus theologischen Gründen. Aus unserer Sicht ist durch die Umstrukturierung das Weiheamt betroffen. Das ist für die Priester und die Kirche an sich sehr gefährlich. Das Weiheamt wird ausgehöhlt, weil der Priester am dreifachen Leitungsamt Jesu Christi hat: dem Dienst der Verkündigung, dem Dienst der Heiligung und dem Dienst der Leitung.

Leick Wir haben mehrere Briefe an den Bischof geschickt und ihm unsere Sorgen und Sicht der Dinge auch persönlich geschildert. Unserem Brief nach Rom hatten wir ein Begleitschreiben beigelegt, dass uns der Schritt nicht leichtfällt – auch wegen des Gehorsams. Als Pfarrer muss ich natürlich dem Bischof folgen, aber Kadavergehorsam wird mir nicht abverlangt. In meinem Pfarramtseid habe ich auch versprochen, das Kirchenvermögen treu zu verwalten. Und jetzt zwingt mich der Bischof, das von den Gläubigen erarbeitete Kirchenvermögen abzugeben. Da begehe ich jetzt, wenn Sie so wollen, einen Eidesbruch. Da muss ich als Pfarrer entscheiden, was ich tue. Das ist ein Gewissenskonflikt. Im Moment steht mir die Pfarrei näher als die Leitung des Bistums Trier. Aber ich bete natürlich in jeder Heiligen Messe für unseren Bischof.