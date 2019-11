Prozess : Durfte die Staatsanwältin die Handy-Daten auswerten?

Zweibrücken Eigentlich wollte das Landgericht Zweibrücken am Montag das Urteil gegen drei 21-, 23- und 25-jährige Männer verkünden, die sich wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten müssen.

Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten bereits vor einer Woche ihre Plädoyers gehalten hatten. Doch überraschend ordnete die Vorsitzende Richterin Susanne Thomas an, noch einmal in die Beweisaufnahme einzutreten – und am kommenden Montag Staatsanwältin Karin Ephan zu vernehmen. Es geht offenbar darum, ob und auf welcher Grundlage die Staatsanwältin – nachdem das Handy des 23-jährigen mutmaßlichen Drogenhändlers beschlagnahmt worden war – eine Durchsuchung des Datenspeichers angeordnet hatte. Gab es einen konkreten Verdacht oder wurde „zielgerichtet auf Zufallsfunde“ gesetzt, wie der Verteidiger des 23-Jährigen vermutete. Er hatte bereits Ende September ein sogenanntes Beweisverwertungsverbot beantragt und die Suche auf dem Handy seines Mandanten als unzulässig bezeichnet. Fest steht, dass die Ermittler ohne den möglicherweise zufälligen Fund des Nachrichtenaustauschs zwischen dem 23-Jährigen und einer damals 14-Jährigen niemals von der ihm im Prozess ebenfalls vorgeworfenen Weitergabe von Ecstasy-Tabletten an eine Minderjährige erfahren hätten. Die Vernehmung der Staatsanwältin soll nun klären, ob hier tatsächlich ein Beweisverwertungsverbot auszusprechen ist.