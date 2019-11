Fertigstellung nach acht Jahren : Tausende feiern Eröffnung der Hochmoselbrücke

Zeltingen-Rachtig Am Wochenende wurde die Hochmoselbrücke nach acht Jahren Bauzeit feierlich eröffnet. Weit mehr Menschen als erwartet haben am Wochenende die 160 Meter hohe Hochmoselbrücke zu Fuß überquert

(dpa) Sie wollten die Ersten auf der neuen Hochmoselbrücke sein: Tausende kamen am Samstag zum Bürgerfest auf das Riesen-Bauwerk in luftiger Höhe, um bei Suppe und Wein das Ende der achtjährigen Bauarbeiten zu feiern. „Die Beteiligung hat unsere Erwartungen weit übertroffen“, sagte der Bauaufseher beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz, Christoph Schinhofen. „Wir sind überrannt worden“, erklärte der Erste Beigeordnete von Zeltingen-Rachtig, Harald Guggenmos, der die Zahl der Besucher auf 8000 bis 10 000 schätzte. In den Anliegergemeinden werde jetzt mit Spannung erwartet, wie sich der Verkehr auswirke, und wie stark die Lärmbelästigung werde.