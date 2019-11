Ducsaal Freudenburg : Epitaph rocken den Ducsaal

Freudenburg Die Rockband Epitaph gastiert am morgigen Freitag, 22. November, 20 Uhr, mit ihrem aktuellen Programm „Five Decades of Classic Rock“ im Ducsaal in Freudenburg. Die Rockformation, vor 50 Jahren gegründet, stand an der Seite von Größen wie Joe Cocker oder ZZ Top auf der Bühne.

