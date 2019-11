Katholische Kirche : Rom stoppt Trierer Synodengesetz: Bistum zeigt erste Reaktion

Trier Es ist für Triers Bischof Stephan Ackermann die Hiobsbotschaft schlechthin: Der Vatikan hat die umstrittene Strukturreform auf Eis gelegt. Wie es weitergeht, ist völlig unklar.

Bischof Ackermann werde nun die von der Kleruskongregation erbetene Stellung nehmen, heißt es in einer noch in der Nacht veröffentlichten Mitteilung des Bistums. Und weiter: Generalvikar Ulrich von Plettenberg werde zusammen mit den Verantwortlichen im Generalvikariat prüfen, welche Konsequenzen die Aussetzung des Vollzugs habe und welche Maßnahmen nötig seien.

Eine Sprecherin des Bistums sagte am Freitagmorgen auf Anfrage von volksfreund.de, weitere Statements werde es vom Bistum in dieser Sache zunächst nicht geben.

Die Kleruskongregation des Vatikans hatte am Donnerstag das Gesetz zur Synode ausgesetzt. Gegen das Gesetz über die neuen Großpfarreien hatten unter anderem die bistumskritische Initiative Kirchengemeinde vor Ort und die Priestergemeinschaft Unio Apostolica Klage in Rom eingereicht. Initiativensprecher Harald Cronauer zeigte sich gegenüber volksfreund.de „sehr erfreut darüber, dass unsere Argumente in Rom auf fruchtbaren Boden gefallen sind“. Man hoffe nun auf eine Lösung, die alle Christen im Bistum mittragen könnten. Nach Ansicht Cronauers ist es ausgeschlossen, dass die Reform im Januar in Kraft treten kann. Dann sollten die ersten 15 Großpfarreien im Bistum Trier an den Start gehen, die 20 weiteren sollen ein Jahr später folgen.