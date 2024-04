Beschwerde angekündigt Bistum Trier: Geschasster AfD-Politiker will Rauswurf nicht akzeptieren

Der saarländische AfD-Politiker Christoph Schaufert will seien Rauswurf aus dem Verwaltungsrat der Pfarrei nicht akzeptieren. Er werde mit großer Wahrscheinlichkeit gegen die Entscheidung des Bistums Trier vorgehen, sagte der 55-Jährige am Montag unserer Redaktion. Er habe zwar noch keine Beschwerde gegen die Entscheidung eingelegt. „Aber die Tendenz geht klar in diese Richtung“, so der AfD-Landtagsabgeordnete.