Feuer in der Afa mit 42 Verletzten Ursache steht fest: Das hat den Großbrand in der Trierer Flüchtlingsunterkunft ausgelöst

Trier · Ein Großfeuer in der Trierer Flüchtlingsunterkunft hat die Rettungskräfte am Wochenende über Stunden auf Trab gehalten. Jetzt steht fest, was den rasch um sich greifenden Brand verursacht hat.

18.04.2024 , 08:54 Uhr

Die etwa 100 Feuerwehrleute hatten alle Hände voll zu tun, den Brand in der Trierer Afa unter Kontrolle zu bekommen. Foto: Ernst Mettlach/Feuerwehr Trier

Von Rolf Seydewitz