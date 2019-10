Justizfall : Rechtsbeugungs-Prozess: Staatsanwalt geht in Revision

Zweibrücken Der Prozess gegen einen Amtsrichter am Kaiserslauterner Amtsgericht geht offenbar in die nächste Runde. Wie die Staatsanwaltschaft Zweibrücken mitteilte, will die Anklagebehörde gegen das Urteil Revision einlegen.

Von Rainer Ulm

Der 58-jährige Jurist war am 4. Oktober vom Vorwurf der Rechtsbeugung freigesprochen worden (wir berichteten). Die Große Strafkammer des Landgerichts Zweibrücken folgte damit dem Antrag des Verteidigers des Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft hatte ein Jahr und neun Monate Freiheitsentzug gefordert.