Konzert in Wawern : Heavy Hitters spielen in Wawern

Wawern Das Heavy Hitters Acoustic Project rund um den Sänger Michael Vdelli präsentiert am Samstag, 2. November, ab 20.30 Uhr Rockmusik in der Synagoge Wawern. Einlass ist an diesem Abend bereits ab 19 Uhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Ley

Bei den Heavy Hitters handelt es sich um den akustischen Ableger der australischen Band „Vdelli“. Die Musiker sind bereits beim New Orleans Festival in Fürth aufgetreten.