Sitte der Hausnamen : Wo Menschen auf zwei Namen hören

Der Verein „Lebendiges Wallersheim“ sorgte dafür, dass die Dorfbewohner solche Schilder mit ihren Hausnamen erhalten. Foto: SZ/TV/Schramm, Johannes

Wallersheim Eifeler sind oft nicht nur unter ihrem im Pass eingetragenen Namen bekannt, sondern auch unter ihrem Hausnamen. In Wallersheim gibt es nun Schilder an Gebäuden, die an alte Bezeichnungen erinnern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Harald Jansen

Unter zwei Namen bekannt zu sein, ist für Menschen in Dörfern wie Wallersheim in der Eifel noch durchaus üblich. Denn neben der offiziell beim Standesamt eingetragenen Kombination aus Vor- und Familiennamen gibt es hier noch die Hausnamen. Der Verein „Lebendiges Wallersheim“ hat sich nun der Sache angenommen. Jinijen Maria (der offizielle Familienname lautet Michels) sagt: „Wir hatten vor gut einem Jahr über das Thema im Verein gesprochen.“ Schnell waren mit Josef Hoffmann, Hans Feldermann und Phillipsen Martha (Backes) drei Engagierte gefunden, die sich der Sache annehmen.

Phillipsen Martha kennt sich mit dem Thema aus. Sie betreibt seit Jahren Ahnenforschung. Und da bleibt es nicht aus, dass man sich mit Hausnamen auseinandersetzen muss (siehe Info). Denn es war vor 200 Jahren nicht unbedingt an der Tagesordnung, dass die Kinder den Familiennamen tragen, den der Vater trägt. „Es gibt Aufzeichnungen aus den 1980er Jahren, in denen noch Hausnamen aufgeführt sind.“ Diese stammen vom inzwischen verstorbenen Schnegger Stoffel (Christoph Weber). Doch an der Vor-Ort-Recherche ging für Backes kein Weg vorbei. „Ich habe bei den Leuten geklingelt und habe sie gefragt.“ Hört sich einfach an, ist bei einem Dorf wie Wallersheim mit rund 750 Einwohnern aber eine anspruchsvolle Aufgabe. Gut 100 Hausnamen hat sie so zusammengetragen. Linkes, Peiels, Flaus, Hengen und noch viele andere mehr. „Es gab nur zwei Gesprächspartner, die nicht wollten, dass ein Schild angebracht wird.“

Hausnamen Wie das mit Hausnamen funktionierte Die Sitte der Hausnamen kommt nicht nur in der Eifel vor. Sie ist dort aber weit verbreitet gewesen und stammt aus der Zeit vor der Einführung des Standesamtswesens Ende des 18. Jahrhunderts. Die Namen beruhen auf Vornamen, Spitznamen, Berufe oder anderen Eigenheiten. Ein Beispiel aus Wallersheim: Johann Knauf aus Oberhersdorf heiratet 1691 Maria aus dem Haus Hengen in Wallersheim. Sohn Matthias wird als Matthias Hengen bezeichnet und heiratet eine Maria aus dem Haus „Hengen oberst“. Sohn Nikolaus (Hengen) heiratet die Maria aus dem Haus Berg. Die Kinder werden Berg genannt.

Den Ursprung des Hausnamens Phillipsen hat Martha Backes übrigens nicht herausgefunden. Das sieht bei Hetten Ernst (Spoo-Niesen) ganz anders aus. Der Name komme daher, dass es ein kleines Haus gegeben hat, das von seinen Vorfahren abgerissen worden ist. Stattdessen entstand ein stattliches landwirtschaftliches Anwesen. Die Bewohner nahmen den Hausnamen in die neue Behausung mit.

Flaus Marga (Schmitz) berichtet von einer eher gruseligen Geschichte. Ein Teil ihrer Vorfahren stammt aus Wallersheim, lebte jedoch einige Jahre in Lothringen, das zwischen 1871 und 1918 zum Deutschen Reich gehörte. Dorthin waren viele Männer aus der Eifel gegangen, um dort als Bergmänner zu arbeiten. Nach dem ersten Weltkrieg mussten viele Familien wieder in ihre alte Heimat zurück. Die Familie von Flaus Marga kaufte und bezog ein leerstehendes Haus. Der Überlieferung nach war dort zuvor eine fünfköpfige Familie nach dem Verzehr von vergiftetem Fleisch gestorben.