Tierauffangstation in Maßweiler : Tigerdame in der Pfalz bekommt Goldzahn für 500 Euro

Tigerdame in der Pfalz bekommt Goldzahn für 500 Euro

Tierauffangstation in Maßweiler

Maßweiler Eine Krone für eine Katze: Dank eines Goldzahns kann Tigerdame Cara im pfälzischen Maßweiler (bei Pirmasens) wieder in voller Schönheit ihr Gebiss fletschen. Ein dänisches Ärzteteam setzte der sechs Jahre alten Großkatze die Krone während einer etwa 80 Minuten langen Operation ein, wie Florian Eiserlo von der Auffangstation „Tierart“ der Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ sagte.

Das 125 Kilogramm schwere Bengal-Tiger-Weibchen hatte vermutlich beim Herumkauen auf Spielzeug eine Kerbe in den Zahn geknabbert. „Bevor der Zahn abbricht, verhindern wir mit einer Krone lieber spätere Probleme“, sagte Eiserlo. In einer etwa 130 Minuten langen ersten Untersuchung war ein Abdruck des Zahns genommen worden. Die Krone mit Goldlegierung wurde anschließend in Dänemark angefertigt.