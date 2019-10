Verdacht auf Totschlag : Zweibrücker soll seine Freundin erschossen haben

Zweibrücken Frau liegt tot auf dem Sofa. Daneben entdecken Fahnder eine Pistole.

Wegen des Verdachts auf Totschlag sitzt ein Zweibrücker in Untersuchungshaft. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft soll der Mann seine Freundin am vergangenen Sonntag (6. Oktober) umgebracht haben.

Dabei habe der 48-Jährige die Ermittler selbst eingeschaltet, wie es in der gemeinsamen Mitteillung heißt. So alarmierte er am Montagmorgen die Polizei. Er habe das 51 Jahre alte Opfer tot auf dem Sofa seines Wohnzimmers entdeckt. In ihrer Hand: eine Pistole. Er gehe von Selbstmord aus.