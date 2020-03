Fußball in Zeiten des Virus : Corona-Krise verschärft Not beim 1. FC Kaiserslautern

Corona-Krise verschärft Not beim 1. FC Kaiserslautern

Fußball in Zeiten des Virus

Kaiserslautern Seit Jahren schlägt sich der einst große 1. FC Kaiserslautern mit finanziellen Nöten herum. Die Zukunft des Traditionsclubs ist nun mehr denn je fraglich.

Im Armenhaus der 3. Liga ist die wirtschaftliche Not noch größer geworden: Dem 1. FC Kaiserslautern fehlten bereits vor der Corona-Krise elf Millionen Euro, um den Spielbetrieb für die nächste Saison zu sichern. Durch den Ausfall der Spiele hat sich die kritische Lage weiter zugespitzt, eine zusätzliche Million an Einnahmen muss der Fritz-Walter-Club verbuchen.

„Natürlich kümmert sich in einer solchen, nie da gewesenen Krise auch erst einmal jeder um seine Gesundheit, die der Familie und um sein eigenes Unternehmen“, sagte FCK-Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt der „Rheinpfalz“.

Er nimmt auch den Deutschen Fußball-Bund in die Pflicht. „Den Vereinen der 3. Liga müssen zumindest außerordentliche Erleichterungen im Lizenzierungsverfahren zugesichert werden. Unter anderem müssen alle Fristen für den Nachweis der Finanzierung der kommenden Saison 2020/21 verlängert und Hürden gesenkt werden.“

Die Partien der 3. Liga sind zunächst bis zum 30. April ausgesetzt. Der Traditionsclub hat momentan nur wenige Einnahmen, die Ausgaben - wie die Miete für das Stadion auf dem Betzenberg - laufen aber weiter. Mit der Partie gegen Spitzenreiter MSV Duisburg ist am Wochenende bereits das fünfte Pflichtspiel ausgefallen. Profis und alle Mitarbeiter sind seit 17. März in Kurzarbeit. Derzeit hofft man beim FCK, dass die Mannschaft von Trainer Boris Schommers am 20. April das Mannschaftstraining wieder aufnehmen kann. Bis dahin trainieren die Profis individuell zuhause.