Landkreis Mainz-Bingen E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss: Zum wiederholten Mal

Bingen · Ein 20 Jahre alter E-Scooter-Fahrer ist in Bingen (Landkreis Mainz-Bingen) zum wiederholten Male unter Drogeneinfluss im Verkehr erwischt worden. Beamte hätten ihn am Montagabend kontrolliert, weil an seinem Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht gewesen sei, teilte die Polizei mit.

22.04.2024 , 23:06 Uhr

Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Zudem habe es Hinweise auf Drogenkonsum gegeben, ein Schnelltest habe positiv auf THC, also Cannabis, reagiert. Es war den Angaben zufolge nicht das erste Mal, dass der Mann unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr aufgefallen ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet. Er müsse ein Bußgeld von 1500 Euro zahlen, hieß es. © dpa-infocom, dpa:240422-99-770596/2

(dpa)