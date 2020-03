Kostenpflichtiger Inhalt: Covid-19 : 660 Corona-Tote in Grand Est – Saarland nimmt 11 Patienten aus Lothringen auf

Innerhalb der letzten 24 Stunden sind in der Grenzregion Grand Est weitere 80 Menschen an dem neuartigen Coronavirus gestorben. Somit steigt die Zahl der Sterbefälle in der Region seit Ausbruch der Epidemie auf 660, wie die regionale Gesundheitsbehörde ARS gestern Abend mitteilte. Eingerechnet sind Patienten, die vor ihrem Tod positiv getestet waren, und Menschen, von denen vermutet wird, dass ihr Tod in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steht, die aber nicht getestet wurden. Insgesamt zählt die Region Grand Est 3607 Menschen, die in den Krankenhäusern stationär behandelt werden. 747 von ihnen werden auf der Intensivstation untergebracht, das sind 46 mehr als am Vortag. Für die ARS ist das ein Zeichen, dass sich die Situation nach wie vor verschlechtert.

Anders als zum Beispiel im elsässischen Mülhausen, wo die französische Armee ein Feldkrankenhaus errichten musste, um weitere Beatmungspatienten aufzunehmen, sind in Lothringen an der Grenze zum Saarland die Kliniken noch nicht überlastet. Sollte die Zahl der schweren Fälle aber in den kommenden Tagen zunehmen, könnte die Situation kritisch werden. Laut der Tageszeitung Républicain Lorrain verfügt das Krankenhaus CHR Metz-Thionville über 92 Beatmungsplätze, davon waren am gestrigen Freitag 76 belegt. Gegenüber der Zeitung sagte die Krankenhausleitung, es sei möglich die Zahl dieser Betten auf 110 zu erhöhen. Dann sei aber die maximale Kapazität erreicht. Deshalb wurden bereits lothringischen Patienten aus Metz zur Weiterbehandlung in andere Krankenhäuser gebracht. Am heutigen Samstag soll ein Hubschrauber weitere Covid-Kranken innerhalb Frankreichs verlegen. Außerdem sollen auch Patienten am Sonntag mit dem als Krankenhaus umgestalteten Schnellzug der französischen Regierung von Nancy Richtung Süden gebracht.