Kostenpflichtiger Inhalt: 757 Menschen gestorben : Die Zahl der Corona-Toten in Grand Est steigt – die europäische Solidarität auch

Medizinisches Personal vor einem Feldlazarett in Mülhausen. Foto: dpa/Jean-Francois Badias

Saarbrücken Rund einen Monat nach Ausbruch der Corona-Epidemie in der französischen Grenzregion Grand Est sind dort 757 Menschen an den Folgen der Krankheit gestorben. Zugleich können viele Patienten die Krankenhäuser geheilt verlassen.

Die Zahl der Todesfälle teilte die regionalen Gesundheitsbehörde ARS am Samstagabend mit. Eingerechnet sind Patienten, die vor ihrem Tod positiv getestet worden sind, und Menschen, von denen vermutet wird, dass ihr Tod in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steht, die aber nicht getestet wurden. 3777 Patienten werden zurzeit in den Krankenhäusern der Region stationär behandelt, 786 von ihnen intensivmedizinisch. Derweil konnten aber bereits 1266 Menschen das Krankenhaus verlassen.

Nach wie vor bleibt die Situation in den Kliniken angespannt. Am schlimmsten trifft es das elsässische Mülhausen, das wegen eines einwöchigen Treffens einer freien Kirche zum Ansteckungsherd wurde. Laut einer Recherche von Radio France war am Ende der Woche die Mehrheit der rund 2500 Teilnehmer mit Corona infiziert. Seit zehn Tagen werden nun regelmäßig Beatmungspatienten aus Mülhausen innerhalb der Region, aber auch in andere französische Regionen und in die Nachbarländer verlegt. Seit Freitag werden nun auch Patienten aus Lothringen weiter evakuiert, damit die Intensivstationen nicht überlastet werden, wenn die nächsten Covid-19-Patienten eintreffen. Am heutigen Sonntag werden weitere Patienten aus Nancy mit einem als Krankenhaus umgestalteten Schnellzug im Westen des Landes gebracht.

Auch Deutschland, Luxemburg und die Schweiz nehmen immer mehr französische Patienten auf. Allein am Samstag wurden 16 Corona-Kranke in die Schweiz und nach Deutschland gebracht. Neben dem Saarland, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg bieten nun auch Hessen und Nordhein-Westfalen Intensivbetten für die Patienten aus der Region Grand Est an. Im Saarland wurden bisher elf Kranke aufgenommen. In der Uniklinik in Homburg werden fünf von ihnen behandelt, drei weitere wurden zum Winterberg-Klinikum nach Saarbrücken gebracht und noch weitere drei in die SHG-Kliniken nach Völklingen.