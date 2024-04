Buchtipp Schaurige Intrige mit Lokalkolorit

Bereits zu Beginn des Romans geht es um eine Tote, die Frau des dörflichen Bildhauers wird beerdigt. Man könnte meinen, dass eine Beerdigung für genug Wallungen in Eguisheim sorgt, doch prompt beginnt eine erschreckende Mordserie. Zunächst wird eine Leiche mitten im Dorf auf dem Marktplatz in einem Sauerkrautfass aufgefunden. Ein paar Tage später liegt eine weitere Tote an einem Eisenkäfig vor dem Heimatmuseum. Gemeinsam haben die Morde, dass sie nach mittelalterlichen Bestrafungsmethoden ausgeführt werden. Doch wer steckt dahinter? Das herauszufinden ist die Aufgabe der Polizeichefin Céleste Kreydenweiss. Mit ihrem Kollegen, dem jungen Brigadier Luc Bato, im Schlepptau macht sie sich auf die Spuren des Mörders. Da sich aber mit leerem Magen schlecht ermitteln lässt, kehrt das Duo immer wieder zu Kreydenweiss‘ Mutter Catherine ein. Die betreibt nämlich das beliebte Dorfrestaurant „La grenouille grasse“ (Deutsch: zum fetten Frosch). Der Leser ahnt es schon, in dieser Geschichte werden Wein und elsässische Spezialitäten nicht zu kurz kommen. Eine schaurige Intrige, verpackt in jeder Menge Lokalkolorit: Dieser Krimi dürfte bei Elsass-Fans punkten.