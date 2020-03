Rätsel gelöst : Drohne über der Pfalz entpuppt sich als Raumstation ISS

Ludwigshafen Die Polizei in Rheinland-Pfalz hat einen mysteriösen vermeintlichen Drohnenflug über einem Wohngebiet in Ludwigshafen aufgeklärt: Es war die internationale Raumstation ISS.

Eine 34-Jährige alarmierte die Beamten am Donnerstag, weil sie seit Tagen immer wieder eine bewegungslose Drohne am Nachthimmel gesehen habe, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Ermittlungen verliefen zunächst erfolglos, weil für das Wohngebiet an den genannten Tagen keine Genehmigung für einen Drohnenflug erteilt worden war. Doch am Donnerstagabend enttarnte eine Streife das Fluggerät als die Raumstation ISS, die in einer Höhe von 400 Kilometern um die Erde kreist. Ein Vergleich mit den Standortdaten der Raumstation brachte Gewissheit.