816 Corona-Todesfälle in Grand Est — Zahl der Toten in Luxemburg steigt auf 21

Grand Est 774 der 3940 stationär behandelten Covid19-Patienten in unserer Nachbarregion Grand Est werden intensivmedizinisch betreut. Die Zahl der Coronatoten stieg auf 816. In Luxemburg kamen drei neue Todesfälle hinzu.

Dank der vielen Evakuierungen von Beatmungspatienten in andere französische Regionen und in die Nachbarländer, befinden sich heute in der Grenzregion Grand Est weniger Patienten auf den Intensivstationen. Insgesamt sind es 774 der 3940 stationär behandelten Covid-Patienten, die intensivmedizinisch betreut werden. Doch die regionale Gesundheitsbehörde ARS warnt, dass die sinkende Zahl der Beatmungspatienten lediglich auf den vielen Verlegungen zurückzuführen sei. Insgesamt würde sich die Lage weiterhin verschlechtern. Demzufolge sind in den Kliniken in Grand Est bereits 816 Menschen den Folgen ihrer Corona-Erkrankung erlegen. 1357 Patienten wurden hingegen aus dem Krankenhaus entlassen.