Ermittlungen Räuber überfallen 22-jährigen Mann in Saarbrücken

Zwei Räuber haben in Saarbrücken in der Nacht zum Dienstag einen 22-jährigen Mann überfallen. Die beiden forderten Bargeld und das Handy des Mannes, wie die Polizei mitteilte. Einer von ihnen habe dem 22-Jährigen ins Gesicht geschlagen, daraufhin habe das Opfer den Männern seinen Rucksack gegeben. Wertsachen befanden sich aber nicht in dem Rucksack.