Patienten aus Grand Est weiter verlegt : Verlegung von Patienten aus Grand Est läuft auf Hochtouren

Im Krankenhaus von Mulhouse wird weiter Platz für neue Beatmungspatienten gemacht. Foto: AP/Jean-Francois Badias

Straßburg 580 Menschen sind laut der regionalen Gesundheitsbehörde ARS in der Grenzregion Grand Est bisher den Folgen ihrer Corona-Erkrankung erlegen. In dieser Zahl eingerechnet sind Patienten, die vor ihrem Tod positiv getestet waren, und Menschen, von denen vermutet wird, dass ihr Tod in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steht, die aber nicht getestet wurden.

Laut ARS werden zurzeit 3293 Menschen wegen der Erkrankung stationär behandelt, 701 von ihnen liegen auf der Intensivstation. Einzige gute Nachricht: 961 Patienten konnten bereits aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Nach wie vor ist die Lage in den Krankenhäusern angespannt. Meldungen, wonach Covid-Patienten ab 80 Jahren im Straßburger Unikrankenhaus grundsätzlich nicht mehr beatmet werden, wies die Einrichtung vehement zurück. Das hatten Mitarbeiter des Deutschen Instituts für Katastrophenmedizin nach einem Besuch im Straßburger Krankenhaus berichtet. „Lediglich der Zustand des Patienten ist ausschlaggebend für eine Beatmung und nicht das Alter. So läuft das in normalen Zeiten und auch in der heutigen Situation. Einem Patienten wird die Beatmung verwehrt, wenn es keine Chance gibt, dass er dadurch genesen wird. Das gilt für Patienten aller Altersgruppen“, stellte der Arzt Jean-Marie Danion von der Krankenhausleitung in der Zeitung Dernières Nouvelles d’Alsace klar.

Nichtsdestotrotz brauchen die Krankenhäuser im Osten Frankreichs weiterhin freie Kapazitäten, denn noch scheint der Höhepunkt der Epidemie nicht erreicht zu sein. Am Freitag wurden sechs Patienten aus Mulhouse nach Bordeaux per Militärflugzeug geflogen. Auch in Lothringen werden nun Vorkehrungen getroffen, damit es in den dortigen Kliniken zu keiner Überlastung der Stationen kommt. So soll der sogenannte „TGV médicalisé“, ein als Intensivstation umgestalteter Schnellzug, der bereits am Donnerstag elsässische Patienten Richtung Westen transportierte, wieder durchs Land rollen. Diesmal soll er 20 Patienten aus Lothringen in andere Regionen verlegen, die weniger vom Coronavirus betroffen sind. Das hat Gesundheitsminister Olivier Véran im französischen Fernsehen mitgeteilt. Im Krankenhaus in Nancy seien laut dem Fernsehsender France 3 die Ärzte bereits dabei, 20 Patienten auszusuchen, die verlegt werden können und alles für den Transport vorzubereiten.