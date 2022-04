90-Prozent-Förderung überzeugt : Grünes Licht für „Verstärkerfahrten“

Zweibrücken Nach Bauausschuss segnet auch Stadtrat final neuen Anlauf für das Bauprojekt ab. Einstimmig ist Gremium dafür, für Schüler weitere „Verstärkerfahrten“ anzubieten.

Die Corona-Lage entspannt sich zunehmend. Dennoch ist Abstand weiter ein Thema. Dichtgedrängt in den Bussen stehen und sitzen – das möchte die Landesregierung nach wie vor vermeiden. Und fördert Kommunen, wenn sie „Verstärkerfahrten“ für Schulbus-Routen anbieten, also einen zweiten Bus.

Bereits im Schulträgerausschuss am Dienstagabend (wir berichteten) war dies Diskussionsgegenstand. Patrick Lang (Grüne) hatte argumentiert, dass – Förderung hin oder her – hier Steuergelder eingesetzt würden. Wenn in den Schulen keine Maskenpflicht mehr herrsche und Schüler Bank an Bank beieinander säßen: Warum müsse dann mit doppelten Fahrten dafür gesorgt werden, dass sie im Bus nicht so eng beieinander sitzen?