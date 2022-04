OB: Rechtlich nicht möglich : Wunsch der CDU nach Glasverbot: Stadt sagt Nein

Zweibrücken Der Wunsch der CDU-Ratsfraktion nach einem kompletten Glasverbot für den gesamten Zweibrücker Innenstadt-Bereich, täglich von 22 bis sechs Uhr, ist von der Verwaltung als rechtlich nicht durchsetzbar abgelehnt worden.

In der jüngsten Sitzung des Stadtrates am Mittwochabend in der Aula des Hofenfels-Gymnasiums ging Annegret Bucher, Leiterin des Rechtsamts, auf den Antrag der CDU ein.