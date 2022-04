Knapp zwei Wochen vor Ostern : Ohne Maskenpflicht: Saarbrücken lockte mit verkaufsoffenem Sonntag

Das Saarbrücker City Marketing versprach sich viel vom verkaufsoffenen Sonntag und warb mit der Möglichkeit, nach Ostergeschenken Ausschau zu halten. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Unter dem Motto „Frühlingserwachen“ fand an diesem Sonntag ein verkaufsoffener Handelstag in Saarbrücken statt. Sind das nahende Osterfest und weitere Lockerungen für die Saarbrücker Gründe genug, um maskenfrei in die Geschäfte zu stürmen?

Der Gewerbeverein lockt mit „Frühlingserwachen“, die Maskengegner mit einem sogenannten „Freedom Day“ und die Vorsichtigen sehen keinen Grund, sich jetzt maskenfrei ins Getümmel zu stürzen, da die Corona-Welle trotz immer mehr wegfallender Regeln einen neuen Höhepunkt erreicht hat.

In diesem Widerspruch startete am Sonntag ein verkaufsoffener Handelstag in der Saarbrücker Innenstadt. Und es zeichnete sich schon vorher ab: Die Menschen werden kaum ihre Masken in die Luft werfen und jubelnd in die Geschäfte stürmen. In mehreren Umfragen unserer Zeitung äußerten sich Passanten zurückhaltend. Das Saarbrücker City Marketing versprach sich dennoch viel vom verkaufsoffenen Sonntag, warb mit der Möglichkeit, nach Ostergeschenken Ausschau zu halten und hatte Glück mit dem Wetter. Die Nahverkehrsunternehmen boten ein spezielles Tagesticket an, viele Geschäfte hatten rechtzeitig saisonal dekoriert und einige dachten zudem nicht nur an Kommerz.

Picard unterstützt Menschen in der Ukraine, Bock&Seip verlost Buchgutschein

Leder Spahn Geschäftsführerin Kathrin Genth bot blaugelbe Lederarmbänder für die Ukraine-Hilfe an, die ein Hersteller in der Ukraine fertigt. Picard heißt das Unternehmen, es liefert seit Jahren seine Produkte in die Landeshauptstadt und hat nun im eigenen Land eine Hilfsaktion gestartet, die mit dem Bändchenverkauf unterstützt wird. „Die haben ihr ganzes Werk Flüchtlingen geöffnet“, erzählt Genth. Das ganze erfolge auch nicht anonym, denn der ukrainische Unternehmer Georg Picard stehe persönlich für die Flüchtlingshilfe, die er mit seiner Firma in Mukatschewo leiste.

Eine schöne Idee für den verkaufsoffenen Sonntag hatte die Buchhandlung Bock&Seip. Da man Kassenzettel für Büchern gern als Lesezeichen nutzt, forderte das Unternehmen seine Kundinnen und Kunden auf, nach dem ältesten Kassenzettel zu suchen. Ein 100-Euro Buchgutschein winkte. Ein Stammkunde kramte in alten Steuerunterlagen und zog einen Kassenbon aus den 70er Jahren heraus. Er war gestern Mittag noch der Favorit für den Gewinn. Die Aktion läuft aber noch.

Maskenpflicht weicht in meisten Geschäften einer Bitte

Die Maskenpflicht in der Buchhandlung ist einer Empfehlung gewichen. „Das Personal trägt Maske, den Kunden steht es frei“, heißt es am Eingang. Offensiver geht man bei Karstadt mit dem Thema um. Dort wirbt ein junger Mann vor dem Eingang für „Einkaufen ohne Maske“. Als wir ihn direkt darauf ansprechen, zückt er sein Handy und will den Geschäftsführer rufen, denn mit der Presse dürfe er darüber nicht reden. Er wird noch einmal von Passanten gefragt, ob im Karstadt Maskenpflicht besteht. „Nein“ antwortet er und wäre froh, der Reporter würde weitergehen.

Allerdings ist Karstadt nicht allein. In fast allen Läden ist die Pflicht einer Bitte gewichen. Man orientiert sich an den Vorgaben der Landesregierung. Maskenpflicht per Hausrecht kommt bei den Kunden offensichtlich nicht gut an.