14 Jugendliche aus Ukraine an Zweibrücker Schulen : Lernen auf deutsch, englisch und ukrainisch

Der Junge Ostap (rechts) aus der Ukraine lernt hier an einer Gesamtschule Schritt für Schritt deutsch. Auch an den Schulen in Zweibrücken werden laut Dezernentin Christina Rauch bereits erste Schüler aus der Ukraine unterrichtet. Rauch – und Schulamtsleiter Thomas Deller – berichteten im Schulträgerausschuss, dass die Mädchen und Jungen dankbar für das Angebot seien – und überaus lernbegierig. Symbolfoto: Henning Kaiser/dpa Foto: dpa/Henning Kaiser

Zweibrücken Zweibrücker Schulen betreuen derzeit offiziell 14 Schüler aus der Ukraine. Zweimal pro Woche erfolgt Unterricht aus der Heimat.

An Zweibrücker Schulen lernen bereits die ersten Kinder und Jugendlichen, die mit ihren Eltern aus der Ukraine flüchten mussten. Das erklärte Schuldezernentin Christina Rauch (CDU) in der Sitzung des Schulträgerausschusses. Dieser tagte am Dienstagabend im Ratssaal des Rathauses. Rauch informierte die Teilnehmer zu Beginn über den aktuellen Stand in Sachen „Digitalpakt“ (siehe „Info“).