Zahlreiche Stellungnahmen zu Bauprojekten : Kirchberg und Park: Grünes Licht für geänderte Bebauungspläne

Zweibrücken Zahlreiche Stellungnahmen mussten von der Stadt geprüft werden. Nun soll ein neuer Anlauf genommen werden, die beiden Bauvorhaben zu realisieren.

In China wird, überspitzt formuliert, binnen zwei Wochen ein Flughafen hochgezogen. In Deutschland ist in dieser Zeit noch nicht einmal abschließend erörtert worden, wer alles um eine Stellungnahme gebeten werden muss. Bei aller Zuspitzung: Große Bauvorhaben in Deutschland ziehen sich immer mehr in die Länge. Ein Punkt, der seitens der Wirtschaft zunehmend beklagt wird.